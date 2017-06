Mercedese boss ei kiirusta Bottasele uut lepingut pakkuma: sõitjate turg on pärani lahti

Mercedese vormel-1 tiimi boss Toto Wolff ütles otsesõnu välja, et pole Valtteri Bottasele veel lepingupikendust pakkunud, kuna sõitjate turul on 2018. aasta hooaega silmas pidades liiga palju häid piloote saadaval.

"Loomulikult on see tema jaoks ebamugav ja pingeterohke olukord. Kui me Valtterile esialgu pakkumise tegime, teadsime, et ei hakka edasiste otsuste puhul kiirustama, kuna sõitjate turg on 2018. aastast edasi palju rohkem avatud," rääkis Wolff FIA spordikonverentsil Genfis ajakirjale Autosport.

"Seetõttu me ei kiirusta otsusega, kuid jätkame temaga tööd ja vaatame, kuidas asjad kujunevad."

"Kuid tiimi üldine arvamus on, et ta on teinud head tööd. Ta kutsuti tiimi päris hilja. Ta võistleb ühe parima vormel-1 piloodi vastu, kes on tiimis olnud viis hooaega. Ning tal on juba olnud parim stardikoht, ta võitis Sotši etapi väga võimsal moel ning tal on olnud palju raskemad sõidud," jätkas Wolff, võrreldes Bottast tiimikaaslase Lewis Hamiltoniga.

"Kuid kokkuvõttes on tema esitus rajal ning see, kuidas ta on tiimi sulandunud, olnud väga positiivne."

Maailmameistritest pole järgmise hooaja osas otsust langetanud veel Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen ja Fernando Alonso. Samuti pole teada, mida teeb McLareni varupiloodiks taandunud Jenson Button.