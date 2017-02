Mercedese vormel-1 meeskonna juht Toto Wolff ütles, et tiim ei kaalunud Nico Rosbergi lõpetamise järel kordagi Fernando Alonso palkamist.

Wolff tunnistas intervjuus BBC 5-le, et kuna Hamiltoni ja Alonso omavahelised suhted olid 2007. aastal McLareni meeskonnas koos sõites väga keerulised, püüdsid nad riske vältida.

"Fännide seisukohast saan ma aru, et nad soovisid Fernandot Mercedeses näha, et vana rivaalitsemine taas aset leiaks," sõnas Wolff. "Meie vaatenurgast polnud see aga valikuks. Mõistagi on mõlemad mehed tänaseks palju täiskasvanumad. Hamilton-Alonso oleks olnud põnev kooslus, kuid meie jaoks liigagi põnev," lisas tiimijuht.

Mercedes palkas teatavasti valitseva maailmameistri Rosbergi asemele Valtteri Bottase.