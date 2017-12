Mercedese boss avaldas põhjuse, miks Vettel tänavu MM-tiitlita jäi

Mercedese vormel-1 meeskonna boss Toto Wolff leiab, et Ferrari sõitja Sebastian Vetteli jaoks sai tänavu saatuslikuks liigne temperamentsus.

"Varem on see (temperamentsus) talle tiitli toonud, kuid tänavu vedas see teda alt," rääkis Wolff, vahendab f1i.com.

Tiimiboss tõi näiteks Bakuu etapi, kus Vettel rammis tahtlikult Lewis Hamiltoni. "Sebastiani emotsioonid ja viha said temast võitu. Kui ta saaks aega tagasi keerata, jätaks ta selle tegemata."

Wolff meenutas, et Vettel ei suutnud pead külmama hoida ka Singapuri etapi stardis, kus sakslane üritas Max Verstappeni möödumist takistada ja põhjustas kolme masina kokkupõrke.

Tänavu viis etappi võitnud Vettel kaotas lõpuks maailmameistriks kroonitud Hamiltonile 46 punktiga.