Mercedes võttis kaksikvõidu, ebaõnnesõdur Räikkönen katkestas

Neljandana ületas finišijoone Sebastien Vettel (Ferrari) ja viiendana Daniel Ricciardo (Red Bull). Täbarasti käis Kimi Räikköneni käsi, kelle Ferrari ütles 25. ringil üles ja soomlasel tuli katkestada.

Hamiltonil on nüüd MM-sarja liidrina 95 punkti, järgnevad Vettel 78, Bottas 58, Räikkönen 48, Ricciardo 47 ja Verstappen 33 silmaga.

Tulemused:

Vormel 1 etapp Hispaanias

Verstappeni kommentaar: "Masin töötas tõeliselt hästi. Möödumine oli väga keeruline, püüdsime lähedal püsida ja saime Kimi ebaõnnest kasu."

Bottase kommentaar: "Mõistagi tahtnuksin esikoha eest võidelda, kuid tiimi jaoks oli edukas võistlus. Meeskonna seisukohalt oli perfektne nädalavahetus. Küll ka mina oma võidu ära ootan!."

https://twitter.com/F1/status/995678467416092672

Tänast sõitu täielikult domineerinud Hamilton teatas finišis: "See juba läheb. Tuleb nii edasi hoida! Täna tundsin autoga head sünergiat, mida ma pole pikka aega tundnud!"

https://twitter.com/F1/status/995677396559958016

KÕIK! Hamilton võitis Hispaania GP, saades hooja teise etapivõidu! Bottas teine, Verstappen kolmas, Vettel neljas, Ricciardo viies. Järgnesid Magnussen, Sainz, Alonso, Perez ja Leclerc.

Kaks ringi lõpuni. Tundub, et vihm tänast etappi siiski segama ei pääse...

Üle tüki aja ka üks möödasõit: Perez tõusis üheksandaks. https://twitter.com/F1/status/995675543310884871

Varem esitiiba vigastanud Verstappen ei lase Vettelit sugugi lähemale ja on kindlustamas poodiumikohta.

Tundub, et juba 5 ringi enne lõppu on kõrgemad kohad ära jagatud. 1) Hamilton, 2) Bottas +18.5, 3) Verstappen +9.3, 4) Vettel +2.3, 5) Ricciardo +20.3.

Hetkeseis: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Verstappen, 4. Vettel, 5. Ricciardo, 6. Magnussen, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Leclerc, 10. Perez.

Daniel Ricciardo kihutas välja päeva kiireima ringiaja, kuid ta sõidab üksinda viiendal kohal. Neljas mees Vettel edestab teda juba 19 sekundiga.

Kas lõpus tuleb veel vihma? https://twitter.com/F1/status/995674244712452097

56/66. Vaid kümme ringi lõpuni. Verstappen hoiab siiani turvaliselt kolmandat kohta, Vettel on temast 2,2 sekundi kaugusel. Kahte kiiremat - Hamiltoni ja Bottast lahutab 17 sekundit.

Hamilton ja Bottas liiguvad Mercedese kaksikvõidu suunas. Kolmanda koha eest heitlevad Verstappen ja Vettel, keda lahutab sekund.

14 ringi jääb lõpuni. Vaid tohutu ebaõnn võiks Hamiltonilt võidu röövida.

Vandoorne katkestab. https://twitter.com/F1/status/995671412584144897

Hetkeseis: 1) Hamilton 2) Bottas +14.829 3) Verstappen +10.7 4) Vettel +1.6 5) Ricciardo 18.7.

45/66: Verstappeni esitiib sai Sirotkini spinni järel kannatada!

https://twitter.com/F1/status/995669347648655360

Vettel on nüüd neljas Hamiltoni, Bottase ja Verstappeni järel. Sakslase boksipeatus venis lausa 5,6-le sekundile ja maksis ühe koha!

42/66: Vettel teistkordselt boksis ja seda virtuaalse turvaauto ajal! Oconi masinal olid probleemid.

40/66: Esikümme hetkel: 1. Hamilton, 2. Vettel (+20 sekundit), 3. Bottas (+28), 4. Verstappen (+36), 5. Ricciardo, 6. Magnussen, 7. Sainz, 8. Leclerc, 9. Alonso, 10. Perez.

Ka Daniel Ricciardo käis vahetult enne tiimikaaslast boksis ning on Verstappeni järel viies. https://twitter.com/F1/status/995666327653240833

35/66: Verstappen saab rajale tagasi neljandale kohale. Ees on Hamilton, Vettel (+10 sekundit) ja Bottas (+11,6).

Ja nüüd Verstappen liidrikohalt boksi!

Üllatav, et värskete rehvidega Hamilton ei suuda Verstappenist kuidagi mööduda.

Kui stardi eel öeldi, et vihma tõenäosus on täna 80%, siis hetkel veel sadu ei paista.

32/66: Hamilton on liider Verstappenile järele jõudnud, vahe alla sekundi. Ricciardo kaotab kolmandana 7,1 sekundiga, Vettel neljandana 11 sekundiga.

Sainz ja Ericsson korraks täitsa ratas-rattas. https://twitter.com/F1/status/995664787878105088

Verstappen juhib Hamiltoni ees 1,9 sekundiga. Kas Red Bullil ühe boksipeatuse taktika?

"Mul on mingi probleem!" teatas Räikkönen enne, kui vormel väga aeglaseks jäi... https://twitter.com/F1/status/995663454995386368

Räikköneni masin lükatakse ära boksi. Tohutu ebaõnn hooaega hästi alustanud soomlase jaoks.

Hamilton saab rajale tagasi teisena, uus liider on Verstappen, kes pole veel boksipeatust teinud.

Liider Hamilton 26. ringil boksi.

Räikköneni masin suitseb ja soomlane katkestab teiselt kohalt!

Hetkeseis: 1. Hamilton, 2. Räikkönen +17 sekundit, 3. Verstappen +18, 4. Ricciardo+ 22, 5. Vettel +33, 6. Bottas +34, 7. Magnussen +41, 8. Sainz +44.

https://twitter.com/F1/status/995661724383633408

Bottase boksipeatus oli väga aeglane - 3,9 sekundit. Natuke kiirem peatus oleks ta võinud Vettelist mööda tõsta.

Bottas boksi ja saab rajale tagasi seitsmendana. Vettel on nüüd viies.

18/66: Vettel käis 18. ringil boksis ja langes seitsmendaks! https://twitter.com/F1/status/995660912202788865

Liider Lewis Hamilton on kasvatanud edumaa Vetteli ees juba 6-sekundiliseks.

Fernando Alonso küsis tiimilt ilmaennustuse kohta: "Mida ennustatakse? Üheksandas kurvi on päris tume taevas!"

Paremusjärjestus 10. ringi järel: https://twitter.com/F1/status/995658990813097985

14. kohal asuv Stoffel Vandoorne saab 5-sekundilise ajakaristuse, sest läbis teise kurvi valest kohast.

11/66: Vettel jääb Hamiltonist nelja sekundiga maha, Bottas on omakorda sakslasest pooleteise sekundi kaugusel.

https://twitter.com/F1/status/995656946639400960

Hamilton on saanud Vetteli ees juba 2-sekundilise edumaa. Alonso möödus Oconist ja tõusis kümnendaks.

Hetkeseis: https://twitter.com/F1/status/995655549206368261

Turvaauto lahkus.

Hetkeseis: 1. Hamilton, 2. Vettel, 3. Bottas, 4. Räikkönen, 5. Verstappen, 6. Ricciardo, 7. Magnussen, 8. Sainz, 9. Leclerc, 10. Ocon.

Grosjean kaotas stardis juhitavuse ning sõitis Hülkenbergile ja Gaslyle ette. Kohe kolm katkestajat! https://twitter.com/F1/status/995654054494769154

https://twitter.com/F1/status/995653674943774722

Hamilton jääb liidriks, kuid Vettel möödub Bottasest ja tõuseb teiseks! Juba avarii ja turvaauto rajale!

Start on antud!

Sõitjad on stardijoonele asunud!

Kas vihm lööb täna kaardid segamini? https://twitter.com/F1/status/995652140948389888

Ja masinad on nüüd soojendusringil...

Viimasest 27-st Hispaania GP-st koguni 24 on võidetud esireast startinud sõitjate poolt. See näitab, kui raske on sellel rajal üksteisest mööduda.

Vormelid lähevad kohe-kohe soojendusringile. https://twitter.com/F1/status/995649480820183040

Tänane stardirivi: https://twitter.com/F1/status/995551716446683138

Täna parimalt kohalt startiv valitsev maailmameister Lewis Hamilton on Mercedesega uue lepingu kõik tingimused kokku leppinud. http://sport.delfi.ee/news/auto/f1/hamilton-joudis-mercedesega-uue-lepingu-osas-kokkuleppele?id=82084093

Tere, vormelifännid. Juba kell 16.10 stardib Hispaania GP.