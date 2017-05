Mercedes teeb juba lähiajal Valtteri Bottase osas tähtsa otsuse

Mercedese vormel-1 meeskond tahab hooaja eel palgatud Valtteri Bottasele juba pakkuda uut lepingut.

Kuluaarides räägitakse juba üsna avalikult, et Bottas sõidab Mercedesega ka järgmisel hooajal, kuid ametlikku lepingupakkumist pole meeskond soomlasele veel teinud, kirjutab Soome ajaleht Ilta-Sanomat.

Sotšis karjääri esimese etapivõidu saanud Bottas oli sunnitud Hispaania GP mootoririkke tõttu katkestama. Vaatamata ebaõnnestumisele ajas aga Mercedese emafirma Daimleri juht Dieter Zetsche etapi järel boksiteel Bottasega väga sõbralikult juttu. Polevat saladus, et Zetsche hindavat soomlast väga kõrgelt nii vormelisõitja kui inimesena.

Hooaja eel Mercedesega aastase lepingu sõlminud Bottas ei tahtnud uuest kontrahtist veel rääkida.

"Liiga vara on lepingu pikendamisest rääkida. Keskendume MM-sarjale. Meil on Ferrariga väga pingeline heitlus käimas. Mingil hetkel jõuab lepingust rääkimise aeg kindlasti kätte, kuid mitte praegu," teatas Bottas napisõnaliselt.

Varem on spekuleeritud, et Mercedes on huvitatud Ferrari sõitja Sebastian Vetteli palkamisest.