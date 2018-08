Mercedes teatab Bottasele kurva uudise

Bottas kaotab MM-sarja juhtivale Hamiltonile juba 87 punktiga. Viimase lähim ohustaja, Sebastian Vettel vähendas aga eilse Belgia etapi võiduga oma vahe Hamiltoniga 17-punktiliseks.

"Ma vihkan, et pean seda tegema. See on minu võidusõidu instinktide vastu," sõnas Wolff pärast Belgia etappi tiimikorralduste kohta, kirjutab racefans.net.

"Oleme alati püüdnud olla mõlema sõitja suhtes neutraalsed ega ole siiani seda rakendanud. Nüüd vaatame, kuidas Monza etapp läheb ja pärast seda otsustame, kas paneme kogu jõu ühe sõitja taha," vihjas Wolff, et juba pärast 2. septembri Monza etappi on Hamilton nende esinumbriks.