Mercedes on Bottase nigelate tulemuste pärast mures

Mercedese vormel-1 meeskonna juht Toto Wolff tunnistas, et Valtteri Bottase viimase aja nadid tulemused panevad teda muretsema, kuid ta loodab, et soomlane suudab heale tasemele naasta.

Bottas on pärast suvepuhkust jäänud tiimikaaslasele Lewis Hamiltonile ja Ferraridele kiiruses alla ning ka kohad ei ole olnud liiga rõõmupakkuvad - Belgias oli ta viies, seejärel Itaalias teine ja Singapuris kolmas, aga Malaisias taas viies.

"Jah, olen mures, sest tahan, et Valtteril hästi läheks," tõdes Wolff Autospordile. "Tundub, et Valtteril on autoga pisut raskem kohaneda kui Lewisel. Samas usun, et tema sõitjatarkusega piloot paneb selle pusle peagi kokku."

Wolffi sõnul ei kahtle Bottase võimetes mitte keegi. "Teame, milleks ta võimeline on. Tema raskused tulenevad auto seadistusest, mitte sõitjaoskustest. Rasked hetked teevad teda kokkuvõttes paremaks sõitjaks."