Mercedes mängib konkurentidega pimesikku

Vormeliautode kuningliku sarja hooaja eel on eeldatava jõudude vahekorra parim ja sisuliselt ainus indikaator talvine test Kataloonia ringrajal. Kui ainult kiirete ringiaegade tabelit uskuda, peaks tulema viimaste aastate põnevaim heitlus Mercedeste, Ferraride ja Red Bullide vahel, kuid...

Eelmise kahe nädala jooksul ei saanud me teada, milline on Mercedese auto tegelik võimekus, sest Hõbenooled tegid kõik endast oleneva, et seda konkurentide ja meedia eest varjata.

Maailma autospordipress ahhetas, kui Sebastian Vettel kihutas reedel välja Barcelona rajarekordi 1.17,182, mis oli Daniel Ricciardo (Red Bull) senisest nädala tippmargist peaaegu sekund kiirem.