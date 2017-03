Mercedese F1 vormelimeeskonna juhtkonda kuuluv Niki Lauda teatas, et tiim ei kavatse Ferrari sõitjat Sebastian Vettelit palgata.

Kuna Mercedese esisõitja Lewis Hamiltoni uueks meeskonnakaaslaseks valitud Valtteri Bottasega sõlmiti vaid üheaastane leping, on spekuleeritud, et 2017. aasta lõpus asendatakse soomlane juba Vetteliga.

Lauda kinnitas, et Vettel nende plaanidesse ei kuulu. "Pean konkreetselt rõhutama, et see ei ole meie plaan," kinnitas Lauda ajalehele Daily Star. "Alustame Bottase ja Hamiltoniga ning vaatame siis, kuidas see meil välja kukub."

Mercedes tõi Bottase meeskonda pärast valitseva maailmameistri Nico Rosbergi ootamatut loobumist.