Mercedes ei oska Hamiltoni vormeli käitumist siiani selgitada: täielik müsteerium!

Mercedese F1 meeskonna juht Toto Wolff tunnistas, et neil pole endiselt õrna aimugi, miks Lewis Hamiltoni vormel Monaco Grand Prix ajal nii ebastabiilselt töötas.

Hamilton oli Monacos avatreeningu kiireim, kuid ei suutnud kvalifikatsioonisõidus otsustavasse sessiooni pääseda. Võistluse ajal näitas kolmekordne maailmameister väga head kiirust pärast boksipeatust ja tõusis 14. kohalt seitsmendaks.

Wolff, kes nimetas Mercedese W08 vormelit "natuke diivaks", ei suuda siiani selgitada, mis Hamiltoni masinaga nädalavahetusel juhtus.

"Me ei puutunud Lewise masinat pärast kvalifikatsiooni ning võistlussõidu algus oli väga raske. Lewisele ei meeldinud see olukord ja ta ütles selle välja. Ja järsku pärast boksipeatust oli tema masin kõigist kiireim," imestas Wolff, vahendab Fox Sports.

"Pärast sõitu tunnistas ka Lewis, et lõpus oli kiirus tagasi. See kõik on suur müsteerium, kuid me peame selle läbi hammustama, sest Ferrari saab oma masinate käitumisest aru," lisas tiimijuht.

Monacos võttis esikoha Ferrari sõitja Sebastian Vettel, kes kasvatas MM-sarjas oma edumaa Hamiltoni ees juba 25-le punktile.