McLareni ridades hakkab uuest hooajast sõitma 18-aastane inglane

Vandoorne avaldas täna, et lahkub hooaja järel McLareni võistkonnast. Norrise meeskonnakaaslane uuel hooajal on Carlos Sainz juunior, kes asendab vormel-1 karjääri lõpetavat Fernando Alonsot.

18-aastane Norris on olnud käimasoleval aastal McLareni meeskonna varusõitja ja sõitnud Hispaania ja Ungari GP esimestel vabatreeningutel.

"See on minu jaoks väga eriline moment, olen pikalt lootnud, et see saab kunagi reaalsuseks," sõnas Norris. "McLareni põhisõitjaks saamine on minu unistuse täitumine."

Norris sõidab tänavusel aastal vormel-2 sarjas, kus ta hoiab üldarvestuses teist kohta.