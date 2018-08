McLareni meeskond on huvitatud Carlos Sainzi teenetest

McLareni vormel-1 meeskonna juht Zak Brown teatas, et juhul, kui Carlos Sainz (Renault) on uueks hooajaks vabaagent, siis McLaren sooviks teda enda võistkonda.

McLareni meeskonnal uueks hooajaks ühtegi kindlat sõitjat veel pole, kuna Fernando Alonso pole otsustanud, kas karjääri jätkata ning Stoffel Vandoorne pole senise hooaja jooksul häid tulemusi näidanud.

Lisaks on küsimärgi alla sattunud Sainzi positsioon Renault' tiimis, kuna reedel selgus, et Renault' meeskonnaga ühineb uuest hooajast Daniel Ricciardo.

"Carlos Sainz on suurepärane sõitja," sõnas Zak Brown. "Juhul, kui ta on uueks hooajaks vaba, siis me kaalume kindlasti temaga koostööd."

Carlos Sainz asub vormel-1 sarja üldarvestuses 30 punktiga 11. kohal.