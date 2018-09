Max Verstappen: Red Bullil on vormel-1 sarja parim masin

Max Verstappen lõpetas Singapuri GP Lewis Hamiltoni (Mercedes) järel teisel kohal.

Ehkki Red Bull teab, et nad jäävad võimsuselt konkurentidele alla, siis Max Verstappen usub, et masina kere kohapealt on meeskond teistest ees. "Ma usun, et meil on nüüd F1-s parim masin, seda oli näha ka Singapuris," vahendas Motorsport Verstappeni sõnu.

Järgmisest hooajast hakkab Red Bull kasutama Honda jõuallikaid Renault' asemel. "Loomulikult loodame, et uue mootoritarnijaga jätkub areng õiges suunas," rääkis Verstappen.

Küsimusele, miks hollandlane Hondasse usub, vastas Verstappen, et Hondal on kordades suurem eelarve kui Renault'l. "Lisaks liigub Honda õiges suunas ja nad on väga võiduhimulised."

Vormel-1 hooaja järgmine etapp sõidetakse 30. septembril Venemaal.