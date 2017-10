Max Verstappen pikendas Red Bulliga lepingut

Vormelisõitja Max Verstappen pikendas oma tööandja Red Bulli meeskonnaga lepingut kuni 2020. aasta hooaja lõpuni.

"Red Bulli tiim on mind alati usaldanud ja mulle võimaluse andnud. Olen õnnelik, et saan nende juures jätkata ning ootan järgnevatel aastatel veelgi suuremat edu," sõnas Verstappen pressiteate vahendusel..

Noore hollandlase senine leping oleks läbi saanud 2019. aasta lõpus, kuid seal oli ka lisaklausel, mis oleks lubanud tal lahkuda juba järgmise hooaja järel.

Red Bulliga sõlmitud leping peaks lõpu tegema spekulatsioonidele, mis seostasid Verstappenit üleminekuga Mercedese või Ferrari meeskonda.