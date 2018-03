Max Verstappen loodab Austraalia etapil taevataadi abile

Red Bulli vormelisõitja Max Verstappen loodab, et Melbourne`i avaetapiks ennustatud vihmasadu annab talle parema võimaluse Lewis Hamiltoni alistamiseks.

"Olen senise nädalavahetusega rahul. Vormel käitus rajal kenasti ja oli kiire ning kuigi Mercedes tundub tugev, ei näe ma muretsemiseks põhjust," rääkis teisel vabatreeningul Hamiltonile 0,127 sekundiga kaotanud ja teise aja saanud Verstappen, vahendab motorsportweek.com.

"Kui ülejäänud nädalavahetusel tuleks pisut vihma, võiks see meid aidata. Vihmamärjal rajal ei mängi mootori võimsus nii suurt rolli ja teeb masina valitsemise keerukamaks. Meie masin on vihmas traditsiooniliset tugev olnud ja mina hoian küll pöialt, et vihma tuleks," tunnistas 20-aastane Verstappen.

Hollandlane lisas, et tegelikult on senise kahe vabatreeningu põhjal veel võimatu suuri järeldusi teha. "Hetkel on see pisut ennustamise teema. Avaetapil on see alati nii. Ilmselt läheb taas kolm-neli etappi ning alles siis hakkavad tegelikult jõujooned välja paistma."

Melbourne`is peaks ilmaennustuse kohaselt vihma sadama nii homme, kui on kavas kvalifikatsioon, kui pühapäeval, mil peetakse põhisõit.