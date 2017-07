Max Verstappen hakkab kannatust kaotama

Austria GP-l kolmandat etappi järjest katkestanud Max Verstappen tunnistas, et ebaõnn ja nigelad tulemused on tema enesekindlusele mõjunud.

Austria etapil oli Verstappenil küll stardis probleeme siduriga, kuid tema sõidu lõpetas avarii esimeses kurvis. MM-sarja üldarvestuses on hollandlane seitsmes, olles üheksast etapist lõpuni jõudnud vaid neljal.

"Olin tegelikult suhteliselt rahulik, kuid see on äärmiselt pettumustvalmistav," sõnas Verstappen Austria GP järel Motorspordile. "Selliselt kaob kindlus. Mitte enesekindlus, aga kindlus meie kogu projekti, kui asjad sedasi edasi lähevad."

"See peab millalgi lõppema. Tean, et meeskond annab alati endast parima, aga kogu aeg tuleb midagi muud vahele. Alati on need välismõjud, nii et seda ei saa ka nii lihtsalt korda teha. Iga kord on midagi erinevat."