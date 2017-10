Max Verstappen Ferrariga liitumisest: see poleks sugugi paha mõte

Jaapani GP-etapil teise koha saavutanud Red Bulli sõitja Max Verstappen ei jõua ära oodata, millal saaks istuda kõige kiirema vormeli rooli.

Pikka aega on spekuleeritud, et F1 sarja kaks juhtivat meeskonda - Mercedes ja Ferrari - teevad järgmise hooaja lõpus Verstappenile pakkumise. Nii Verstappeni kui Daniel Ricciardo leping Red Bulliga lõppeb just 2018. aastaga.

Kui Sky F1 uuris, kas Verstappen oleks valmis näiteks Ferrariga liituma, vastas hollandlane: "See pole üldse paha mõte. Tahan olla kiireimas masinas, sest see annab võimaluse võitmiseks ja just seda ma tahangi."

Red Bulli meeskonna juhid on mõista andnud, et kui üks nende sõitjatest lahkub, siis tõuseb tema asendajaks Carlos Sainz. Noor hispaanlane on järgmisest etapist alates laenul Renault`i tiimis.