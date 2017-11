Max Verstappen avaldas, kuidas Hamilton on teda šokeerinud

Red Bulli vormel-1 meeskonna sõitja Max Verstappen tunnistas, et ei mõista, kust neljakordne maailmameister Lewis Hamilton nii paljude asjadega tegelemiseks aega leiab.

"Ma ei jälgi eriti sotsiaalmeedias F1 piloote. Vaatan vaid Danieli (Ricciardo). Ja Lewist (Hamilton). Ja Pierre`i (Gasly), sest ta on vahva semu," sõnas Verstappen Hollandi ajalehele De Telegraaf.

"Kui ma jälgin, mida Lewis vabal ajal teeb, ajab see mind tihti segadusse. Ta teeb lihtsalt nii palju! See on tema elu, ta võidab etappe ja on maailmameister, seega on see igati okei. Raske oleks ju öelda, et selline elustiil töötab tema vastu," lisas 20-aastane hollandlane.