Massa kutsus brasiillasi solvanud Verstappeni korrale: ole ettevaatlik, sa pead veel Brasiiliasse sõitma tulema!

Hollandlasest vormel-1 piloot Max Verstappen (Red Bull) tegi pärast Bahreini GP laupäevast kvalifikatsiooni Felipe Massa (Williams) suunas rassistliku alatooniga kommentaari, millele viimane kurjalt reageeris.

Verstappeni sõnul rikkus Massa kvalifikatsioonis tema kiire ringi ürituse. Küsimusele, kas ta kavatseb sellest Massaga rääkida, vastas ta: "Ta on brasiillane, seega pole temaga eriti midagi rääkida."

Kuuldes, kuidas Verstappen tema rahvust solvanud oli, kutsus veteran noore piloodi korrale: "Ma ütlesin talle: "Ole oma väljaütlemistes ettevaatlik, sest sa pead veel Brasiiliasse sõitma tulema." Kindlasti polnud kuigi tark tegu brasiillastest niimoodi rääkida."

Massa ja Verstappeni sõnasõda sai alguse juba kaks aastat tagasi Monacos, kui brasiillane ütles, et noor hollandlane on teistele sõitjatele ohtlik.

Kvalifikatsiooni rikkumise süüdistuste kohta tegi Massa aga suured silmad: "Ma isegi ei peatanud teda. Võib-olla ta teeb minust lihtsalt patuoina, sest ei saanud oma tiimikaaslasest paremat kohta. Nii et mind on lihtsalt lihtne süüdistada. Samasugune olukord oli minu ja Hülkenbergi vahel, aga kas te näete, et kumbki meist kedagi süüdistaks?"