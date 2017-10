Massa kahtleb Kubica tagasitulekus: kuidas ta ühe käega sõidab?

Felipe Massa ei usu, et 2011. aastal rallit sõites raskelt vigastada saanud Robert Kubica suudaks vormel-1 sarjas eduka tagasituleku teha.

Vaatamata parema käe tõsisele vigastusele pakutakse just Kubicat Massa mantlipärijaks Williamsi meeskonnas.

"Ma ei kujuta hästi ette, kuidas ta sõitma hakkab," sõnas Massa intervjuus GP Gazette`le. "Ausalt öeldes mina ei suuda seda, mis tema - sõita ühe käega. Mul on raske uskuda, et ta ei hakka mõne etapi ajal tõsiselt kannatama. Praeguste vormelitega on füüsiliselt märksa raskem sõita."

Ühtlasi avaldas Massa arvamust, et Kubica ei ole just kõige õigem piloot, kes suudaks Williamsi vormeli arendamisel kaasa rääkida.

Williams katsetab testisõitudel lisaks Kubicale ka meeskonna varusõitjat Paul di Restat.