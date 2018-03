Marko Asmer pistab Le Mansi 24 tunni sõidul rinda mitme endise vormel-1 ässaga

Endine Kolumbia vormeliäss Juan Pablo Montoya teatas, et teeb sel aastal Le Mansi 24 tunni sõidu debüüdi, osaledes samas klassis mis Marko Asmergi.

Montoya kuulub koos Will Oweni ja Hugo de Sadeleeriga LMP2 klassi number 32 ekipaaži (Ligier JSp217). Asmeri meeskond kihutab masinaga number 44 (Ligier JSP217-Gibson).

2001.-2006. aastani F1 sarjas osalenud Montoya nimel on 7 etapivõitu ja 30 poodumikohta. Williamsi ja McLareni rooli keeranud kolumblane sõitis kvalifikatsioonis parima stardikoha välja 30 nädalavahetusel.

Lisaks ikoonilisele 2003. aasta Monaco GP võidule on Montoya CV-s ka 2013. aasta Daytona 24 tunni sõidu võit ja 2015. aasta Indianapolis 500 võidusõidu trofee.

"Olen väga elevil, et saan Le Mansil sõita ning ootan juba United Autosportsiga liitumist, kes tegi Le Mansil tugeva etteaste eelmisel aastal," ütles Montoyta tiimi pressiteates. "Olen seda sõitu alati vaadanud, seega olen väga õnnelik, et saan sellest lõpuks ka ise osa võtta. Loodetavasti tekib meil võimalus see võita."

86. Le Mansi 24 tunni sõit leiab aset 16. ja 17. juunil.

Veebruaris avaldatud esialgse osalejate nimekirja põhjal teevad LMP2 klassis kaasa ka sellised endised vormelikuulsused nagu Will Stevens, Jean-Eric Vergne ja Pastor Maldonado. LMP1 klassis sõidab venelasest endine F1-piloot Vitali Petrov.