Magnussen teleintervjuu ajal Hülkenbergile: ime mu kotte!

Kui Magnussen kodumaa meediale teleintervjuud andis, tuli Hülkenberg tema juurde ning väitis: "Jälle kord - sõitjaterivi kõige ebaspordimehelikum piloot," millele oli Magnussenil omapärane vastus kohe varrukast võtta. "Suck my balls [ime mu kotte]," põrutas taanlane.

Magnussen sai võistluse korraldajatelt sõidu lõppfaasis viiesekundilise karistuse, kuna surus ühes kurvis möödasõitu üritanud Hülkenbergi rajalt välja.

Taanlase väljend pakkus hiljem nii Hülkenbergile kui Renault' meeskonnale ka omajagu nalja. "Kotte imeda? Ei, aitäh! Eriti kui need on Taani kotid..." kirjutas Hülkenberg oma Instagrami kontole lisatud pildil.

Renault' meeskond avaldas aga foto tiimi õhtusöögimenüüst, kus olid tõepoolest sees... lihapallid! "Me ei tee nalja - see ongi tänane menüü," oli säutsus kirjas.

We kid you not; tonight's dinner menu...#HungarianGP pic.twitter.com/8HW9K5lhPe