Maailmameistriks tulnud Hamilton avaldas, et teda tabas neljapäeval isiklik tragöödia

Hamiltoni isapoolne vanaisa Davidson emigreerus Grenada saarelt 1955. aastal Londonisse. Lewis Hamiltoni karjääri jaoks on väga palju ära teinud just tema isa, kes töötas kunagi mitmes ametis korraga, et poja kardisõite rahastada.

"Ta oli meie perekonna jaoks kui ristiisa. Mu vanaisa on selle suure töö ja meie üle väga uhke ning tänulik, et Hamiltoni nimi läheb ajalukku. Mõnes mõttes on see lausa pöörane," sõnas viiekordne maailmameister.