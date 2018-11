Hamilton edestas tiimikaaslast Valtteri Bottast 0,162 sekundiga, Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen jäid vastavalt 0,331 ja 0,571 sekundi kaugusele.

Homne sõit algab Eesti aja järgi kell 15.10.

Kvalifikatsiooni tulemused:

FULL QUALIFYING CLASSIFICATION: @LewisHamilton dashes to the 83rd pole of his career 👏#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/QU72E42j6q