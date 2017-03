Force India vormel-1 meeskond avastas hooajaeelsel testisõidul Barcelonas, et nende auto on konkurentide omast oluliselt raskem. Tagajärg: mehhiklane Sergio Perez pidi esimeseks etapiks mõned kilod alla võtma.

"Olen viimastel nädalatel kõvasti vaeva näinud, et kaalu kaotada. Olen kogu aeg väga näljane. Mida rohkem alla võtta suudan, seda parem meile," ütles Perez, kes on viimase paari nädalaga end kaks-kolm kilo kergemaks näljutanud.

Perez lisas, et täieliku pildi saab Force India kaalust sel nädalavahetusel Austraaliast. Ehk polnudki nii karmi dieeti üldse vaja?

"Me pole veel autot tegelikult kaalunud, sest testide ajal on sul erinevad sensorid küljes. Arvestades, et ma olen Barcelonast alates kaks või kolm kilo kaotanud, oleme me ideaalile ilmselt päris lähedal," sõnas mehhiklane.

Perezi sõnul ei kulgenud testisõidud Force Indiale nii hästi, kui nad lootnud oleksid, kuid hooaja keskel tehtavad muudatused peaksid meeskonna järjest konkurentsivõimelisemaks muutma.

"Nägime talvistel testidel, et me pole veel tasemel, mida tahaksime hooaega alustades näha. Aga uuendused, mida me sel aastal näeme - mitte ainult meie, vaid ka teiste tiimide autodel - on tohutud. Seega olen endiselt väga optimistlik. Pole tähtis, kust sa alustad, vaid kus sa lõpetad. Hooaeg on väga pikk ning ma olen endiselt kindel, et tiim teeb sel aastal suurepärast tööd," lisas ta.