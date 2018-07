Liidrikohalt valusa eksimuse teinud Sebastian Vettel kaotas enesevalitsuse

Saksamaa vormel-1 etapil oli võidu suunas kihutamas kodupubliku ees sõitnud Sebastian Vettel, kuid vihmasel rajal tuiskas ta 52. ringil rajalt välja vastu piirdeid ja pidi katkestama. Ilmselgelt oli sakslane endast täiesti väljas.

Liidrikohalt katkestanud Vettel tagus avarii järel rusikatega vastu Ferrari rooli ning ropendas tiimi raadiosse. “Kuradi kurat. Kuradi kurat. Kutid, vabandust. Oli seda jama nüüd vaja...“ kurjustas Vettel iseendaga.

Vormelist väljudes lõi ta jalaga tema ümber maas olnud kruusa ning sammus edasi boksi poole.

“Ma arvan, et see ei olnud suur viga. Siiski oli sel sõidu tulemusele suur mõju,“ sõnas ta ajakirjanike ette jõudes. “Avariile vaatamata ei ole mul õhtul uinumisega probleeme. See kõik valmistas lihtsalt pettumuse, kuna sinnani läks kõik hästi. Meile ei olnud seda vihma vaja.“

Kümme etappi enne hooaja lõppu kerkis sarja liidriks nüüd Lewis Hamilton, kes edestab Vettelit 17 punktiga.

Tänavuse hooaja järgmine etapp sõidetakse juba järgmisel nädalal, kui punkte jagatakse Ungaris. Seejärel ootab suvepaus ja taas naastakse 26. augustil Belgias.

MM-sarja üldseis pärast Saksamaa GP-d: