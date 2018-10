Lewis Hamiltonile viiest MM-tiitlist ei piisa

Neljapäevasel pressikonverentsil esitatud küsimusele, kuidas ta end viienda tiitli lävel seistes tunneb, ütles britt: "Mul on veel palju teha. Me oleksin võinud vabalt leppida sellega, kus ma olin ega istuks siin sellega, mis mul on. See teekond ja otsused, mis ma teinud olen, on olnud huvitavad, aga ma olen selle teekonna üle väga tänulik. Siiski tunnen, et mul on veel palju teha jäänud."

Kolm etappi enne lõppu juhib Hamilton Sebastian Vetteli ees 70 punktiga, samal ajal kui lauas on vaid 75 punkti. Britt lisas, et tahab tiitli võita tšempionile kohaselt, mitte seitsmendana üle lõpujoone veeredes: "See on boonus niigi suurepärasele aastale, kui sa võidad tiitli sõiduvõiduga. Mu eesmärk on võita igal nädalavahetusel."

Mehhiko GP esimene vabatreening algab täna kell 18. Kvalifikatsioon peetakse homme kell 21 ja põhisõit stardib pühapäeval kell 21.10.