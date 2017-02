Briti vormeliässa Lewis Hamiltoni isa kardab, et Valtteri Bottase liitumine Mercedese tiimiga võib soomlase karjäärile punkti panna.

Mercedes palkas siiani Williamsis sõitnud 27-aastase Bottase ootamatult karjääri lõpetanud Nico Rosbergi asemele.

"Ma arvan, et kõik, kes otsustavad Lewise vastu minna, peavad oma karjääri hoolega läbi mõtlema, sest see võib olla nende karjääri lõpetav otsus," sõnas Anthony Hamilton ajalehele The Sun.

"Lewis lihtsalt tapab sõitjaid. Ta ronib nende naha alla, sest on kiire kui kurat. Ja keegi ei suuda välja nuputada, kuidas ta masinat arendab ja kust ta selle kiiruse saab, kuidas ta neid kurve nii hästi läbib. See kõik tekitab kaassõitja peas suure segaduse," rääkis Anthony, kes usub, et pojale oleks meeldinud Rosbergi kõrval edasi sõita. "Nad tundsid Nicoga üksteist alates 13ndast eluaastast ja see kannustas Lewist."

2007. aastal F1 sarjaga liitunud Hamiltoni meeskonnakaaslasteks on lisaks Rosbergile olnud Fernando Alonso, Heikki Kovalainen ja Jenson Button.