Lewis Hamilton: Wenger kutsus mind Arsenali treeningutele

Suur Arsenali fänn Lewis Hamilton rääkis Aserbaidžaani F1 etapile jõudes, et Londoni tippklubi peatreener Arsene Wenger kutsus teda kord Arsenali treeningutele.

"Mul on au olnud temaga (Wenger) paaril korral kohtuda," sõnas Hamilton Bakuus Sky Sportsile.

"Ta ütles, et ma tuleks ja treeniks koos Arsenali mängijatega. Ma pole paraku suutnud seda veel teha, kuid ta oli tõesti väga sõbralik ja väga vahva oli minu tiimi bossiga kohtuda," lisas juba üle 20 aasta Arsenali toetanud Hamilton.

Wenger teatas eelmisel nädalal, et lahkub tänavuse hooaja järel ametist. Hamiltonil on sellest väga kahju. "Ta on näidanud aastate jooksul klubi vastu suurt lojaalsust, ka neil aegadel, kus pole nii hästi läinud. Minu arvates on ta olnud väga äge treener," lisas britt.