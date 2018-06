Lewis Hamilton võrdles vormel-1 kiviajaga

Valitsev maailmameister Lewis Hamilton usub, et F1-l on veel palju arenguruumi, kuna võistlussari oli pikalt kinni kiviajas, vahendab Autosport.

"Reaalselt, F1 on olnud pikemat aega kiviajas, kui seda võrrelda NFL-i (ameerika jalgpalli liiga USA-s), jalgpalli ja teiste suurte spordialadega ja me püüame neile järgi jõuda, kuid see on pikk protsess," rääkis 33-aastane Hamilton.

Hamiltoni häirib, et sõitjaid ei kaasata suurte otsuste tegemisel. "Seda ei ole siiamaani juhtunud ja ma ei usu, et see hakkab toimuma tulevikus."

Hamilton usub, et vormel-1 saab palju edasi areneda just sotsiaalmeedia vallas ja rahvusvahelise maine kujundamises.

"Mina usun Chase Carey'sse (F1 esimees)," ütles Hamilton. "Carey'l on suur töö ees. Ta tuli alles paar aastat tagasi, siis, kui sotsiaalmeedia polnud veel F1-s lubatud. Endine F1 sarja juht Bernie Ecclestone ei pidanud seda tähtsaks."

"On imelik, et F1 on väga paljudes kohtades täiesti tundmatu spordiala, ehkki seda näidatakse rahvusvahelises televisioonis," lisas veel Hamilton.