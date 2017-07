Lewis Hamilton võitis neljandat aastat järjest Suurbritannia GP!

Hamilton suutis stardis säilitada esikoha ning tema jaoks möödus enamus sõidust rahulikult. Vahepeal tundis britt muret auto pärast, kuid midagi tõsist ei olnud.

Hamiltoni Mercedese meeskonnakaaslase Valtteri Bottase ning Ferrari Sebastian Vettel pidasid maha tuliseid lahinguid ning sakslane puksis soomlase vahepeal ka lausa murule. Bottas sai lõpus mööda teisel kohal olnud Kimi Räikkönenist ning teenis Mercedesele kaksikvõidu.

Enne finišit lõhkes Vettelil ning Räikkönenil rehvid, mistõttu oli sakslane sunnitud minema enne sõidu lõppu boksi. Neljakordne maailmameister lõpetas seetõttu sõidu seitsmendana ning tema ja Hamiltoni vahe üldtabelis on nüüd ainult üks punkt.

