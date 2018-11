Lewis Hamilton võimaliku tiimivahetuse kohta: ära iial ütle iial

"Praegu on mul raske end kuskil mujal ette kujutada," sõnas Hamilton väljaandele Autosprint. "Mercedes on minu perekond, kasvasin koos nendega üles. Samad tunded olid mul omal ajal ka McLarenis, kuid tol hetkel olin kindel, et vajan muutust. Uskusin, et saan igal juhul hakkama ja suudan end tõestada."

33-aastane inglane lisas, et hetkel ta ei tunne, et vajaks enda motiveerimiseks mingit muutust. "Praegu ma tõesti tiimi vahetamisele ei mõtle, et ka uue tiimiga midagi võita. Kuid ära iial ütle iial."