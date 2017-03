Kolmekordne F1-sarja maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes) arvab, et Sebastian Vettel (Ferrari) pakub talle tänavu esikohaheitluses tõsisemat konkurentsi kui meeskonnakaaslane Nico Rosberg eelnevatel hooaegadel.

Hamilton ja Rosberg võitlesid Mercedeses kolm hooaega MM-tiitli eest. Hamilton väljus duellist kahel esimesel aastal võidukalt, kuid mullu tuli lõpuks napilt maailmameistriks Rosberg, kes seejärel ka karjääri lõpetas.

Pärast Vetteli võiduga lõppenud Austraalia osavõistlust küsiti Hamiltonilt, kas Ferrari esisõitja on kõvem konkurent kui oli Rosberg.

"Kahtlemata, kahtlemata. Ma arvan, et tänavu näeme me parimaid sõitjaid tipus. Muidugi oleks tore, kui ka Fernando (Alonso) võitleks kõige kõrgemate kohtade nimel, kuid tundub, et lähiajal seda ei juhtu."

"Vähemalt on tipus suurepärane sõitja Sebastian. Tal on neli MM-tiitlit ja ta püsib veel aastaid tipus. Ma olen tänulik, et meil on selline võitlus Ferrariga. See on suurepärane," lisas britt.

Hamilton sõnas ühtlasi, et naudib koostööd meeskonnakaaslase Valtteri Bottasega rohkem kui ühegi oma varasema partneriga, sest soomlane on siiras, koostööaldis ega otsi konflikte.