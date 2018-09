Lewis Hamilton: Sotši võidusõit kujuneb ilmselt surmigavaks

"Kahjuks kujuneb see sõit ilmselt ühe boksipeatusega võistluseks, mis tähendab fännide jaoks igavat etappi," sõnas Hamilton, kirjutab Inglismaa ajaleht Express.

"Kui Sotšis kaotad konkurendile mõned sekundid, on seda juba väga keeruline tasa teha. Isegi rehvide vahe ei mängi sellel rajal suurt rolli. Olen püüdnud superpehmete rehvidega püüda pehmete rehvidega sõitjat, kuid see pole lihtne. Paraku on sellel ringrajal see suur miinus. Ma ei teagi, mis nad peaks tegema, et seda parandada," lisas Hamilton, kes juhib enne Venemaa GP-d Sebastian Vetteli ees juba 40 punktiga.

Mullu võttis Sotšis esikoha Valtteri Bottas, kellele järgnesid Vettel, Kimi Räikkönen ja Hamilton.