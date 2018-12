Lewis Hamilton pikendas Mercedesega lepingut

"Sõlmisin just kahe aasta pikkuse lepingupikenduse. Need olid kümme tundi väldanud läbirääkimised Totoga (Mercedese boss Toto Wolff - toim.), seega...," sõnas Hamilton oma tänukõnes ja lisas naerdes: "Ma arvan, et see oli päris hea, olen järgmiste hooaegade osas juba väga elevil."

Wolff lisas omalt poolt, et Hamilton oli tänavu "fantastiline" ja ei teinud "peaaegu mitte ühtegi viga".