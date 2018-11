Lewis Hamilton peab ühte vormel-1 reeglit naeruväärseks

"Mulle isiklikult see (nr 1) ei meeldi, üldse ei meeldi," sõnas Hamilton, vahendab PlanetF1. "Võtsin selle numbri vaid seetõttu, et need kuus aastat, mis ma olen Mercedeses olnud, pole meil kunagi numbrit 1 olnud, kuigi neljal korral tulime maailmameistriks."

Inglane lisas, et maailmameistri numbri ülekandmine teise tiimi on väga veider. "Ma mäletan, kui McLaren sai numbri 1, sest Jenson Button oli võitnud aasta varem MM-tiitli Brawniga ja võttis numbri kaasa. See oli väga veider, et McLaren sai toona selle numbri," lisas Hamilton.