Lewis Hamilton: paanikaks pole põhjust, ka Ferrari vääratab

Kanada GP-l viienda kohaga piirdunud ja vormel-1 sarja liidrikoha Sebastian Vettelile loovutanud Lewis Hamilton ei näe paanikaks mingit põhjust.

"Meil pole mõtet kontrolli kaotada, peame lihtsalt oma tööd edasi tegema, olema motiveeritud ja jätkama võitlust, sest ka nemad (Ferrari) vääratavad," sõnas Hamilton Sky Sportsile.

Valitsev maailmameister lubas, et on järgmisel etapil hoopis paremas hoos. "Peame neile survet avaldama. Sel nädalavahetusel see ei õnnestunud, kuid teen kõik endast sõltuva, et olla järgmisel sõidul märksa tugevam. Sel etapil oli Ferraril üldine pakett meist pisut parem," lisas Hamilton.

Hooaja seitsme etapi järel on Vettelil liidrina 121 punkti, Hamilton kaotab sakslasele ühe ja tema tiimikaaslane Valtteri Bottas 35 punktiga.

Järgmine etapp sõidetakse 24. juunil Prantsusmaal.