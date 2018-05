Lewis Hamilton on vihmavarjutüdrukute naasmisest õnnes: naised on maailma kõige ilusam osa

Sel nädalavahetusel jagatakse vormel-1 sarjas punkte Monaco GP-l. Kui sel hooajal ei ole kuninglikus sarjas enam vihmavarjutüdrukuid näha saanud, siis Monacos on nad tagasi. Kõige enam rõõmustab selle üle neljakordne maailmameister Lewis Hamilton.

Vormel-1 sarja omanik Liberty Media keelas hooaja eel vihmavarjutüdrukute kasutamise ja põhjendas toona otsust sellega, et ajaga tuleb kaasas käia ja naiste sellisel kujul eksponeerimine on vale. Monaco ja Venemaa etapi korraldajad lubasid aga keelust üle astuda ning Monaco on nüüd seda teinudki.

“Naised on maailma kõige ilusam osa. Monaco on väga elegantne vormel-1 etapp. Kui liigume stardijoonele ja seal on ilusad naised, siis see on väga hea asi,“ sõnas Hamilton Suurbritannia meediale.

“Loomulikult arvan ma, et me ei tohiks panna naisi tundma end ebamugavalt. Kui nad tunnevad end ebamugavalt, siis tuleks selline asi lõpetada,“ lisas ta.