Lewis Hamilton oli Brasiilia GP-l katastroofi äärel

Viiekordse maailmameistri karjääri 72. etapivõit suudeti päästa vaid tänu inseneride kiirele reageerimisele ja Hamiltoni oskustele mootorit säästa.

71-ringise sõidu 28. ringil teatasid Mercedese jõuallika insenerid, et mootori purunemine on lähedal, sest väljalaskesüsteemi rike oli temperatuurid lakke löönud. Viga avastati hetkel, mil Hamilton oli just boksipeatuse teinud ja liidrikoha loovutanud.

"Meil on mootoriinsenerid siin ja tiimi baasis. Mul on sõidu ajal umbes kümme kanalit lahti. Kuulsin ühest neist: "Lewis Hamilton, jõuallika rike on lähedal. See ütleb üles järgmise ringi jooksul."," kirjeldas Wolff ärevaid hetki.

"Panin volüümi valjemaks ja ütlesin: "Vabandus, mida?" Ja nad ütlesid: "Jah, meil on jõuallikaga suured probleemid, see ütleb järgmisel ringil üles." Aga seda ei juhtunud ning ma ütlesin: "Kui te, kutid, minuti aega saate, rääkige mulle, mis toimub." Nad selgitasid: "Meie heitgaasitoru ütleb kohe üles ning me oleme kõikidest temperatuurilimiitidest üle." Küsisin: "Seega, mis on lahendus?""

"Nad hakkasid seda parandama, lülitades kogu asja välja. Temperatuur läks alla tuhande, 980 kraadini. Aga see on ikka liiga kõrge! See oli tõeliselt kohutav," lisas Wolff, kes oli üllatunud, et britt üldse ruudulippu nägi.

"Ainult jumal teab, kuidas parandada seadmestikku, mis kohe puruneb ja kuidas autot sedasi finišisse tuua. Kuni ruudulipu langemiseni oli see sõit õudusunenägu."