Lewis Hamilton: olen šokis, sellise asjaga on väga raske leppida

Hockenheimi vormel-1 etapil tehniliste probleemide tõttu alles 14. kohaga piirdunud Lewis Hamilton ütles, et peab põhisõidus kihutama oma elu eest.

Hamiltoni vormelil tekkis eile hüdrauliline leke, millest sai omakorda alguse roolivõimu probleem.

"Mul on väga raske tänase probleemiga leppida. Kui sa võitled MM-tiitli eest nii pingelises seisus, ei saa selliseid päevi endale lubada. Kvalifikatsiooni varajases faasis välja kukkuda on suur šokk," sõnas Hamilton. "Aga see on sport ja selliseid asju juhtub. Pean suutma oma mõtted ja energia koondada võistlussõitu. Ees on uus päev ja uus võimalus."

"Annan endast kõik, mis mul anda on. Sõidan oma elu eest. Eks paistab, kui kõrgele ma ennast lõpuks välja sõita suudan. Hockenheim on möödumiseks keerulisem kui Silverstone," lisas Hamilton, kes kaotab MM-sarja juhtivale Sebastian Vettelile (Ferrari) kaheksa punktiga.