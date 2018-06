Lewis Hamilton: oleksin nõrk, kui arvaksin, et ei suuda enam tiitlit võita

Mercedese sõitja Lewis Hamilton rääkis, et oleks nõrkuse näitamine, kui ta ei usuks, et suudab Mercedesega käesoleval hooajal maailmameistritiitlit võita.

Britt Lewis Hamilton oli eelmisel nädalal toimunud Kanada GP-l alles viies. Tema konkurent Sebastian Vettel (Ferrari) võitis etapi ja läks kokkuvõttes Hamiltonist ühe punktiga mööda.

"See oleks nõrkuse näitamine ja mina pole nõrk," vastas Hamilton, kui küsiti, kas ta kahtleb võimalustes võita praegusel hooajal maailmameistritiitel. "Ma olen siin selleks, et võita. Ma olen enesekindel, et suudan võita."

"Red Bullid suudavad vahepeal üllatada ja Ferrarid on siiamaani esinenud kõige stabiilsemalt," kommenteeris Hamilton senist hooaja käiku. "Palju sõite on veel siiski ees."

Järgmine GP sõidetakse Prantsusmaal 24. juunil.