Lewis Hamilton nimetas oma järgmise hooaja suurima konkurendi

"Sel aastal olid nad (Red Bull) uskumatult tugevad ja ma eeldan, et järgmisel hooajal on nad veelgi ohtlikumad," sõnas Hamilton Sky Sportsile. "See on meie spordialale suurepärane uudis, kui Red Bull suudab Ferrarile ja Mercedesele rohkem vastu saada ning sarjaga liitub uusi tiimi."

Red Bulli sõitjatest rääkides tõi Hamilton eraldi välja 21-aastase Verstappeni. "Max on tänavu hiilgavalt esinenud. Ta on lihtsalt hämmastav noor talent. Ma ootan palju põnevaid võidusõite tema kõrval. Kahjuks oli meil viimasel Brasiilia etapil mootoriga probleeme ning ma tundsin, et polnud võimeline temaga rajal konkureerima," lisas inglane.

Hamiltonile kukkus Brasiilia etapi võit sülle tänu sellele, et Force India sõitja Esteban Ocon rammis liidrikohal olnud Verstappeni rajalt välja.