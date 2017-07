Lewis Hamilton: mina olin Austria GP tugevaim sõitja

Vormel-1 Austria GP-l kaheksandalt stardikohalt neljandaks sõitnud Lewis Hamilton (Mercedes) avaldas arvamust, nagu vääriks tema täna tugevaima sõitja tiitlit.

"Ma olin tegelikult kõikidest täna kiireim, seega mina tegin tugevaima sõidu," ütles Hamilton, kelle arvele jäi ka etapi kiireim ring.

"Kui ma lõpuks ühest Force Indiast ja Haasist mööda sain, olin ma liidrist Valtteri Bottasest maas umbes 16 sekundit. Seejärel kaotasin veel portsu aega ning lõpus oli vahe vaid kuus sekundit. See on tegelikult väga positiivne. Ma ei arvagi, et punktid seda peegeldavad, aga nii lihtsalt on."

Hamilton jahtis veel viimasel ringil poodiumikohta, kuid Daniel Ricciardo (Red Bull) suutis briti möödasõiduürituse neljandas kurvis pareerida.

Sebastian Vettel (Ferrari), kes täna teisena lõpetades kuus punkti rohkem teenis, edestab Hamiltoni 11 etappi enne hooaja lõppu 20 silmaga. Bottas jääb Vettelist maha 35 punktiga.