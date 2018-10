Alates 2007. aastast vormel 1 karussellis tiirlev Lewis Hamilton on kogunud endale miljoneid andunud toetajaid ja austajad. Peaaegu sama palju on aga neid, kes hea meelega näeksid Hamiltoni põrumas. Põrunud on ta karjääri jooksul aga vähe. Viie MM-tiitli kõrval on ta kahel korral olnud hooaja kokkuvõttes teine, kolmel juhul neljas ja halvima tulemusena kaks korda viies. Milline mees ta aga tegelikult on ning miks teda armastatakse ja vihatakse?