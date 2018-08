Lewis Hamilton kiitis Daniel Ricciardo otsust liituda Renault' meeskonnaga

Hamilton võrdles Ricciardo otsust enda omaga, kui ta 2013. aastal läks McLarenist Mercedesesse.

"Minu arust on lahe näha, et Daniel tahab sarnaselt minule end edasi arendada ja midagi uut proovida," sõnas britt. "Ta soovib edasi õppida ja ei karda võtta riske."

"Mul on hea meel Ricciardo üle," rääkis 33-aastane Hamilton. "On alati julge teha otsuseid, mis on ootamatud ja pakuvad teistele palju kõneainet ja seda kõike alles hooaja keskel ehk pole aimugi, mida järgmine aasta võib tuua."

Vormel-1 hooaeg jätkub juba sellel nädalavahetusel, kui Itaalias, Monza ringrajal sõidetakse 14. etapp. Lewis Hamilton on üldliider 231 punktiga. Talle järgnevad Ferrari sõitjad Sebastian Vettel (214( ja Kimi Räikkönen (146). Ricciardo on 118 punktiga kuues.