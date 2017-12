Lewis Hamilton jätkab vormel-1 karjääri kahetiste tunnetega

Tänavu neljandat korda F1 maailmameistriks kroonitud Lewis Hamilton tunnistas, et võitleb karjääri jätkates isikliku dilemmaga - ühelt poolt tahab ta sõita nii kaua kui võimalik, teisalt kardab, et jääb seda tehes ilma teistest elu väljakutsetest.

Hamiltoni leping Mercedesega lõppeb järgmise hooajaga. Ajakirja Autosport andmetel peaksid uued läbirääkimised kontrahti pikendamiseks algama lähinädalatel.

Britt tunnistas, et tahaks jätkata, kuid mõtleb juba elust väljaspool võidusõidurada.

"See on nagu ilmagagi. Keeruline on leida õiget tasakaalu," ütles Hamilton intervjuus valitud väljaannetele.

"Mul on veel üks aasta tiimiga jäänud ning ma tahan jätkata. Kuid olen jõudnud punkti, kus tuleb see küsimus esitada. F1 sarja ei saa tagasi tulla. Olgu see järgmisel või viie aasta pärast - mis iganes juhtub, sa jääd lõpetades rongist maha."

"On üks ütlus: sa jääd nii kauaks, kuni saad - ma pole selles päris kindel, aga väljaspool seda on samuti palju toimumas. On asju, millest ma olen elus ilma jäänud," jätkas Hamilton.

"Rääkisin ühel päeval sõbraga asjadest, mida ma kadestan või mida tahaksin teha. Näiteks elada ühes kohas, panna paika mingi rutiin - see on minu spordisaal, mul on õhtul siin sõpradega mäng, mu pere... Iga päevaga, mis ma spordis veedan, lükkan ma neid asju edasi. Aga alates 40. eluaastast on selle jaoks nii palju aega."

Hamiltoni sõnul pani teda elust väljaspool võidusõitjakarjääri mõtlema pereliikme hiljutine surm. "Mu tädi suri vähki ning oma viimasel päeval ütles ta: "Ma töötasin iga päev plaaniga see ükskord lõpetada ja teha kõiki neid erinevaid asju, ja siis mul sai aeg otsa." Ning just sellega ma hetkel oma peas maadlengi."