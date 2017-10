Lewis Hamilton ei kavatse NFL-i mängijate eeskujul USA pinnal Donald Trumpile närvidele käima hakata

Sel nädalavahetusel sõidetakse Austinis USA vormel-1 etapp ning sellega seoses on asutud MM-sarja liidri Lewis Hamiltoni käest uurima, kas ta kavatseb ameerika jalgpalliliiga NFL-i mängijate eeskujul hakata hümni ajal või eel põlvitama.

Ameerika jalgpalliliiga NFL-i väljakutel on juba pikemat aega näha mängijate poolt põlvitamist, millega protestitakse mustanahaliste ebavõrdse kohtlemise vastu. Põlvitamise komme sai alguse juba eelmisel hooajal, kui sellega alustas San Francisco 49ersi mängujuht Colin Kapernick. USA presidendi Donald Trumpi negatiivsete kommentaaride järel on aktsiooniga ühinenud üha rohkem mängijaid.

“Ma ei ole selles küsimuses seisukohta võtnud ning mul ei ole sellega seoses mingeid plaane,“ andis Hamilton Reutersi vahendusel mõista, et ta ei kavatse ühele põlvele laskuda.

“Mul on USA-s palju tuttavaid. Seega saan palju suhelda nii valgenahaliste kui ka mustanahaliste inimestega, kes USA-s elavad. Seetõttu on mul olukorrast hea ülevaade. See liikumine on kasvanud juba päris suureks,“ sõnas Hamilton, kes tunnistas, et üldises plaanis ta siiski toetab antud liikumist.