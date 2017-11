Lewis Hamilton avaldas, et Mercedese tiim sattus Brasiilias relvastatud röövi ohvriks

Mercedese meeskonna minibuss peatati röövlite poolt kinni reede õhtul Interlagose ringrajalt lahkudes. Ühele tiimiliikmele asetati röövlite poolt relv meelekohale. Õnneks pääsesid kõik siiski vigastusteta, kirjutab Sportsmail.

Uudise tegi avalikuks neljakordne vormel-1 sarja maailmameister Lewis Hamilton, kes kirjutas juhtunust oma Twitteri kontol.

“Osad minu tiimikaaslased sattusid relvastatud röövi ohvriks, kui nad olid eile (reede) õhtul lahkumas ringrajalt. Ühele mehele asetati relv meelekohale ning lisaks sooritati ka laske. Sellist asja on väga halb kuulda. Nad on professionaalid, kes teevad oma tööd, kuid täna on nad ehk veidike ärevuses,“ kirjutas Hamilton.

“Sellised asjad juhtuvad siin igal aastal. Vormel-1 tiimid peavad midagi ette võtma. Praeguses olukorras ei saa olla ühtegi vabandust,“ lisas britt veel.

Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11. marraskuuta 2017