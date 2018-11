Lewis Hamilton ähvardab F1-sarjast lahkuda

Nii käimasoleval kui ka järgmisel hooajal sõidetakse 21 etappi, kuid vormel-1 peab läbirääkimisi, et lisada võistluskalendrisse veelgi sõite.

"Juba praegu on tunne, nagu algaks 25. etapp," sõnas Hamilton Brasiilia GP eel. "Ma ei usu, et hooaja pikendamine oleks hea idee."

"Ma armastan sõitmist, kuid hooaeg on pikk. See nõuab sõitjatelt suurt pühendumust ning perest eemal olemist. Hooajad on muutumas järjest pikemaks ja vaba aega on aina vähem."

"Kindel on see, et ma ei sõida enam F1-s, kui hooajas on 25 etappi," lisas Hamilton.