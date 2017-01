Vormel-1 sarja enamusaktsiad omandanud USA firma Liberty Media on senise tegevjuhi Bernie Ecclestone`i lahkuma sundinud ning asendanud 40 aastat kuninglikku autospordisarja juhtinud inglase ameeriklase Chase Carey`ga.

"Ma olen läinud. See on ametlik. Ma ei ole enam selle kompanii juht. Minu koha võttis Chase Carey," kinnitas 86-aastane Ecclestone väljaandele Auto Motor und Sport.

"Minu uus ametikoht on midagi aupresidendi laadset. Mul on nüüd see tiitel, kuigi ma ei tea, mida see tähendab," lisas Ecclestone.

Inglise vanahärra lubas ka edaspidi Grand Prix etappe külastada, sest tal on F1 sarjas endiselt palju sõpru.

62-aastane Carey on varem töötanud 21st Century Fox filmitööstuse tegevjuhina. Spekuleeritakse, et Carey abilistena asuvad ametisse ESPN-i telekanali eksjuht Sean Bratches, kes hakkab tegelema sarja kommerts- ja meediaõigustega, ning endine Mercedese boss ja Ferrari tehniline direktor Ross Brawn, kelle vastutusalaks jääb tiimidega suhtlemine ja spordi tehniline pool.